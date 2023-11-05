تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص لخلافات بينهم في بنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم أول بنها لجلسة يوم الأربعاء المقبل 8 من شهر نوفمبر الجاري للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 22 / 3 / 2023، قام كل من: "محمود ع.م" 20 سنة سائق، " عمر ف.ع"21 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، "محمد ع.م" 22 سنة، ومقيم بدائرة قسم أول بنها.

وقُتل المجني عليه "أحمد عوني عبد الفتاح السيد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وأداه "سكين"، شوم"، بأنه وإبان الواقعة ولحدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدي المجني عليه على المتهم الأول بالضرب وانصراف المجني عليه صوب طريقه ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بدرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى حيث اتجه المجني عليه وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء سكين أحرزها الأول وأداة عصا حازها الثاني وإلقاء الثالث لأداه طوب عليهما فكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة بكتفه ورأسه وقدمه وجسده، وحال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه.

وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "سكين" يغير مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا أداة المهنية أو الحرفية، "شومة _ طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقية المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث احتياطيا على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.