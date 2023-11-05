الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لتولوز لمواجهة لوهافر

أعلن كارليس مارتينيز، المدير الفنى لفريق تولوز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، وذلك بعد قليل على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تولوز كالتالى:

حراسة المرمى: غيوم ريستس.

خط الدفاع: ميكيل ديسلير، لوغان كوستا، راسموس نيكولايسين، غابريال سوازو.

خط الوسط: نيكلاس شميدت، ستيين سبيرينجس، كريستيان كاسيرس .

خط الهجوم: آرون دونوم، فرانك ماجري، تيس دالينغا.

ويحتل فريق تولوز المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق لوهافر فى المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة ايضاً.