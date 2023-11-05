بالصور.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأدى مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وشهدت التدريبات خوض محمد عبد الشافي وأحمد زكي، تدريبات تأهيلية، وواصل محمود حمدي الونش المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض لحين انتظار قرار مجلس الإدارة.