كامل الوزير يستعرض وسائل النقل الجديدة والاستثمارات المصرية والعالمية في النقل والمواصلات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم التخطيط لإنشاء عدد 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية وربطها بالموانئ البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق في قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.

وأضاف «الوزير» أنه تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وإنشاء عدد 34 محورا جديدا على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد في قطاع الطرق والكباري، وذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية للدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية للدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وانطلقت اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".