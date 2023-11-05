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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لاستاد بريست فى مواجهة نانت

ستاد ريمس
ستاد ريمس
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أعلن ويل ستيل، المدير الفنى لفريق ستاد ريمس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.


وجاء تشكيل فريق ستاد ريمس كالتالى:
حراسة المرمى: ياهفان ديوف .
خط الدفاع: إيمانويل أغبادو، جوزيف أوكومو، يونس عبد الحميد.
خط الوسط: توماس فوكيت، أزور ماتوسيوا، أمير ريتشاردسون، جوش ويلسون إسبراند، تيدي توما.
خط الهجوم: جونيا ايتو، أمين سلامة.


ويحتل فريق نانت المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يقع فريق ستاد ريمس فى المركز السادس بفارق نقطة عن رفقاء مصطفى محمد بـ 15 نقطة. 

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