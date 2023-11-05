فرع ثقافة أسيوط يقدم ليلة إبداع أدبية جديدة بالقوصية

شهد بيت ثقافة القوصية التابع لفرع ثقافة أسيوط ليلة إبداع أدبية جديدة ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

وشهد خلالها بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وبإشراف الشاعر أشرف رشاد حامد.

ترأس اللقاء الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية وبحضور الشاعر ابراهيم فرغل والشاعر احمد كامل والشاعر محمود عطيه والشاعر عبد الجواد ابو جبل والشاعر محمود ابوزيد والناقد حازم شلقامي والشاعر اماني كمال والقاصة ساره الشيخ ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي القوصية.

وتبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة.