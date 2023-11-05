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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لأستون فيلا أمام نوتينجهام

استون فيلا
استون فيلا
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أعلن اوناي إيمري، المدير الفنى لفريق استون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينغهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق استون فيلا كالتالى:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.
خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، نيكولو زانيولو.
خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز.
ويحتل فريق استون فيلا المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يقع فريق نوتينجهام فورست فى المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط. 

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