رئيس "الوطني الفلسطيني": تصريحات الوزير الإسرائيلي تعبر عن فكر الاحتلال

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 03:33 م

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن تصريح الوزير الإسرائيلي أميخاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على غزة، تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي.

وأضاف فتوح - في تصريحات له، اليوم /الأحد/ نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، مشيرا إلى أنها تعكس سلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.