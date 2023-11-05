الدورى الفرنسى.. مصطفى محمد يقود نانت لمواجهة ستاد ريمس

أعلن بيري اريستوي، المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ستاد ريمس، وذلك بعد قليل على ملعب " لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق نانت كالتالى:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: كوكو – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – نيكولا بالوا

خط الوسط: ميرلين – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

خط الهجوم: أدسون – مصطفى محمد – موسيس سيمون .



ويحتل فريق نانت المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يقع فريق ستاد ريمس فى المركز السادس بفارق نقطة عن رفقاء مصطفى محمد بـ 15 نقطة.