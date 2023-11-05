وزير النقل يلتقي رئيس شركة "أفيك انترناشيونال" الصينية لبحث التعاون

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يولي رئيس شركة أفيك انترناشيونال وقيادات الشركة الصينية العالمية، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا “TRANSMEA2023”.

في بداية اللقاء قدم رئيس شركة أفيك الصينية التهنئة لوزير النقل المصري بانطلاق الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا “TRANSMEA2023” والذي يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، مؤكداً على أن شركة أفيك تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

من جانبه أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين مشيداً بالتعاون مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”.

وأكد أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، مشيراً إلى أن مجال التعاون المقترحة تشمل توطين صناعة قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في مصر ، وكذلك خط القطار الكهربائي الخفيف المخطط تنفيذه بين مركز النقل أمام الرحاب وحتي الحي السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك توطين صناعة دواخل الجرارات والعربات والاتوبيسات والمترو والقطار السريع للاضافة إلى امكانية التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية ولاسيما السفن التجارية العملاقة .

وهو ما رحب به رئيس الشركة واكد على ان الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مقترحات التعاون بين الجانبين في مجال توطين الصناعة وافضل نماذج التعاون لتفعيل هذا التعاون.