وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول فى معسكر مغلق غدا، الاثنين بالقاهرة، استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجارى.

وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.





وأكد جمال علام، فى كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة فى هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الامكانات لإنجاح هذا الجيل الذى يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.



وفى المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته فى الجهاز الفنى، مؤكدا على أن الجهاز الفنى والادارى والطبى سيبذل كل ما فى وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.



فى السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة فى بطولة شمال افريقيا بانضمام رامى عادل مدربا مساعدا وكريم فهمى محلل الأداء.