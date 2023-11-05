وكيل صحة الشيوخ: التلميح بقصف غزة بالنووي يفضح نوايا نتنياهو الإرهابية

اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصريحات أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، واعتبار ذلك أحد الخيارات جنون وإرهاب إسرائيلي. فنتنياهو لا يسيطر على وزرائه، إلا اذا كان ما قاله هذا الوزير، يعبر عن سياسة جنونية تم النقاش بشأنها بالفعل داخل حكومة تل أبيب.

وقال د. خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أرفض بشدة هذه التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية واعتبرها إرهاب دولة، وتدفع لحرب شاملة في المنطقة. كما تكشف طبيعة عدوانية وإرهابية لأعضاء حكومة الاحتلال القابعة في تل أبيب ونواياها.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إنه ليس غريبا عن وزير بالحكومة الاسرائيلية المتطرفة، الإدلاء بمثل هذه التصريحات السافرة العدوانية, مشيرا إلى أن اسرائيل كيان قائم على الاحتلال، ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات، الدموية.

وحذر د. خضير من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بضرب غزة بقنبلة نووية. مطالبا بتحقيق دولي في مثل هذه التصريحات واقالة هذا الوزير الارهابي وتوضيح رسمي واعتذار من حكومة نتنياهو عن هذه الجرائم، ووقف الحرب فورا على قطاع غزة.

واختتم بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددا من التمادي في حربها في غزة. قائلا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط ألاف الشهداء، وعلى الجميع وضع نهاية لذه الهمجية الاسرائيلية.