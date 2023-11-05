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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الأوكرانية تدخل أساليب جديدة لعملياتها القتالية في المناطق الشمالية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أكدت قيادة القوات الأوكرانية المشتركة اليوم الأحد أنه يتم إدخال أساليب جديدة للعمليات القتالية في الوحدات العسكرية الأوكرانية المنتشرة في منطقة العمليات الشمالية.
وقال قائد القوات الأوكرانية المشتركة سيرهي ناييف -في تصريحات له- "إن البطولة والشجاعة وحدهما لا تكفيان للانتصار في المعركة، فالتنفيذ الفعال للمهام القتالية يتطلب تخطيطا دقيقا وفهم هدف المعركة وطرق تحقيقه، وهذه هي فلسفة الأداء القتالي الذي نقوم بتنفيذه في الوحدات العاملة في منطقة العمليات الشمالية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وذكر ناييف أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى التخلص من الأساليب السوفيتية في الأداء القتالي في أقرب وقت ممكن، لأنها أثبتت منذ فترة طويلة أنها عفا عليها الزمن.
وأضاف "بعد أن فقد الجنود رفاقهم في ساحة المعركة، رأوا عمليا المشاكل القائمة وتوصلوا إلى العديد من الأساليب الجديدة الناجحة بما في ذلك السلوك في مواقعهم ومواجهة المجموعات التخريبية والاستطلاعية، كما يقوم مدرسونا بتدريس أشياء محددة للجنود تساعدهم ليس فقط على إكمال المهام الموكلة إليهم، بل أيضا على البقاء على قيد الحياة".
وأشاد ناييف بشدة بالدورات التدريبية التي اعتمدت على الأساليب الجديدة.

القوات الأوكرانية روسيا