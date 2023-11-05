رئيس زراعة الشيوخ: "الأمن الغذائى" أهم تحدى يواجه العالم بسبب ظاهرة التغيرات المناخية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على المجلس اليوم بشأن التنمية الاقتصادية ومصادر الطاقة، لاسيما وأنها تتعلق بأهم ظاهرة يواجهها العالم حاليا، وهى ظاهرة التغييرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسوق الكربون"، ورأى الجبلى، أن الأهم فى تحديات تلك الظاهرة ليس الكربون وتكلفة الحد من انبعاثاته، بقدر أن التحديات الأهم التى تواجه العالم، هى الأمن الغذائى، نظرا لتأثير ظاهرة التغييرات المناخية على الأمن الغذائى بشكل مباشر، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات و سرعة تنفيذها.

وأشار الجبلى، إلى أهمية إلزام المشروعات الجديدة ، بضرورة توافر الشروط البيئية بها كخطوة للحد من آثار التغييرات المناخية، وكذلك لتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى الدور المصرى الرائد فى مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية، مؤكدا أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى تبنت مواجهة الظاهرة ونجحت فى استضافة قمة المناخ العالمية العام الماضى، والتى شهدت الاتفاق على عدد من القرارات والاجراءات الهامة التى تساعد على الحد من الظاهرة، بالإضافة إلى جهودها المحلية فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.