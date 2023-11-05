إزالة ١٢ حالة بناء مخالف وتعد علي الأراضي الزراعية بالبدرشين ومنشأة القناطر.. صور

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مؤكدًا على الاهتمام بمتابعة أية متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.



وتابع محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة ١٢ حاله تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحه ٤٤٠٠م٢ .

حيث تم إزالة تعديات بناء ٤ جمالون بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بقري ابو صير وعزبه صفر بمركز ومدينة البدرشين علي مساحه ٣٠٦٠ م٢ و إزالة ٢ حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بالمهد عباره عن اسوار من البلوك بقري ابو صير و ابو رجوان بمساحه ٦ قيراط وقد تمت الإزالة بالكامل للمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.



وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف عبارة عن منشأت بالبلوك الأبيض غير مأهولة بمساحه ٣٣٠م٢ علي الأراضي الزراعية بناحية ابو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمرار رفع درجة الاستعداد ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.