معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالقيام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارية ، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود وتحقيق التنسيق المتواصل بين جميع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان رفع مستويات الأداء والإنتهاء من جميع المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة منها فى تطوير منظومة المرافق وخدمات البنية الأساسية وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

يأتي ذلك فى طار المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للمشروعات بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتى فريال وجبل تفوق ، وأيضاً الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إستكمال تنفيذ منظومة الحماية المدنية للسوق السياحي بنسبة 75% بداية من ميدان المحطة حتى الشارع الجديد ومنطقة الحاج حسن ، مع تفقد مبنى محطة صرف صحى سعد زغلول حيث سوف يتم إنشاء عدد 10خزانات مياه لتغذية المنظومة .

مشيراً إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بتنفيذ القطاع السادس ضمن مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 متر وبمتوسط نسب تنفيذ وصلت 70% للأعمال الخرسانية ، علاوة على تفقد ومتابعة المشكلات التى تعرقل سير الأعمال بالقطاع الخامس بطول 330م مع التوجيه بسرعة التنسيق لنقل وتغيير مسار كابلات وخطوط المرافق المتعارضة .

وقد رافق السكرتير العام المساعد بالجولة الميدانية كل من مسئولى وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومديرية الرى ، فضلاً عن مهندسى الشركات المنفذه ، ونائب رئيس مدينة أسوان .

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