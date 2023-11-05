الدورى الإسبانى.. جارسيا كيكي يقود ديبورتيفو لمواجهة ألميريا

أعلن لويس غارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألافيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ألميريا، وذلك بعد قليل على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألافيس كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.

خط الدفاع: اندوني غوروزابيل، عبد الكبير أبقار، الكسندر سيدلار، لوبيز.

خط الوسط: أنطونيو بلانكو، اندير غيفارا، لويس ريوخا، يانيس هاجي، جون جوريدي.

خط الهجوم: إنريكي غارسيا كيكي.



ويحتل فريق ديبورتيفو ألفيس المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق ألميريا قاع ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط.