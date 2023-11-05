انطلاق مهرجان أمير الشعراء العاشر بجامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انطلت فعاليات مهرجان أمير الشعراء العاشر، الذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك اليوم الأحد ٢٠٢٣/١١/٥ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

يذكر أن المسابقة تستمر لمدة ثلاثة أيام يخصص اليوم الأول لمسابقة الشعر الفصيح، واليوم الثانى لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين، وتضم لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور وليد الشيمى، والدكتور محمد دياب غزاوى، والدكتور عبدالرحيم الجمل ، والدكتور ايهاب المقراني، والدكتور عماد حمدى عبد الله.

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