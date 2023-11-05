وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوتين تثقيفيتين في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان " المشاركة الانتخابية واجب وحق" ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس قرية العوينة والقلمون إستفاد منها 32 من العاملين بجمعية تنمية المجتمع المحلى، و28 من العاملين بمكتب عمل القلمون وبعض من العاملين بمنشأت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالقرية وذلك بمقر الجمعية بقرية العوينة بالراشدة ومقر مكتب العمل بمركز الداخلة ، وذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور ، وأهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدماً نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، انه بالتنسيق والتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى ومكاتب العمل التابعة للمديرية ، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مؤكداً إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات.

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