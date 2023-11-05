وزارة العمل: توعية فتيات مطروح بتنظيم الأسرة

أعلنت وزاره العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح ندوة للتوعية حول الصحة الانجابية للمرأة ووسائل تنظيم الاسرة ، بمقر مركز التدريب المهني ، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهني التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل .. يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المرأة وضرورة تمكينها اقتصادياً ورعايتها وحمايتها داخل المجتمع ومواقع الإنتاج المختلفة ، وتسهيل مشاركتها فى عمليات التنمية ، وكذلك التوعيه بحقوقها التى كفلتها لها القوانين والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للاهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى المجتمع.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة ان الندوه تناولت مجموعة من الموضوعات والتى ناقشت صحة المرأة وتنظيم الاسرة،وماهي وسائل تنظيم الأسرة واهميه الرضاعه الطبيعية للمرأة والطفل والتربية الايجابية للأبناء، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الأسرة اسوه بالنساء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، تحقيقاً لرؤيه مصر واستراتيجيتها 2030.

كما شارك في فعاليات الندوة وليد جمعه مدير مركز التدريب المهنى ،والدكتوره اسراء صلاح مدير تنظيم الأسرة ، ودعاء محمد فتحى مشرفة نوادى المرأة.