سبق إنقاذها.. فتاة تتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية بالدقهلية

أنهت طالبة بالمرحلة الإعدادية بومقيمة قرية منشأة عبدالرحمن، مركز دكرنس محافظة الدقهلية حياتها بالانتحار بشنق نفسها بواسطة حبل غسيل داخل منزلها ، لمرورها بأزمة نفسية وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفي منية النصر المركزي، الي مستشفي دكرنس العام بوصل طالبة بالإعدادية جثة هامدة نتيجة انتحارها.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع " بسمله م.م.م "، 16 عاماً، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، من ناحية منشأة عبدالرحمن مركز دكرنس إلى مستشفى منية النصير المركزى جثة هامدة نتيجه شنق نفسها بحبل غسيل داخل منزلها بسبب مرورها بحاله نفسية .

جري نقل الجثه الي مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين