8 قرارات لآبار الشباب بواحة الداخلة في الوادي الجديد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث موقف أراضي آبار الشباب بمدينة موط بمركز الداخلة والبالغ عددها ٨ آبار زراعية لاستصلاح ١٥٠٠ فدان، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بـ8 قرارات هي:
1- حصر أعداد المستفيدين الجادين الذين قاموا بالزراعة وضمهم بعدد محدد من الآبار واستبعاد غير الجادين.
2- تركيب عداد كهرباء مستقل لكل بئر بعد استيفاء أعداد المستفيدين بزمام كل بئر.
3- منح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر، يجري بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية.
4- تشكيل لجنة لمعاينة الأرض والزراعات على الواقع لتفادي إلحاق الضرر بالزراعات.
5- منح عقد لكل مستفيد مع الانتظام في سداد قيمة الإيجار بشرط سداد المتأخرات.
6- احتساب الزيادة السنوية المقررة من العام المقبل، تيسيرًا على الشباب المستفيد.
7- استبعاد المستفيدين من المشروع الذين قاموا ببيع الأرض من الباطن.
8- تحمل المحافظة تكلفة نقل خط الكهرباء.