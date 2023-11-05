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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

8 قرارات لآبار الشباب بواحة الداخلة في الوادي الجديد

8 قرارات لآبار الشباب
8 قرارات لآبار الشباب بواحة الداخلة في الوادي الجديد
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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث موقف أراضي آبار الشباب بمدينة موط بمركز الداخلة والبالغ عددها ٨ آبار زراعية لاستصلاح ١٥٠٠ فدان، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بـ8 قرارات هي:

1- حصر أعداد المستفيدين الجادين الذين قاموا بالزراعة وضمهم بعدد محدد من الآبار واستبعاد غير الجادين.

2- تركيب عداد كهرباء مستقل لكل بئر بعد استيفاء أعداد المستفيدين بزمام كل بئر.

3- منح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر، يجري بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية.

4- تشكيل لجنة لمعاينة الأرض والزراعات على الواقع لتفادي إلحاق الضرر بالزراعات. 

5- منح عقد لكل مستفيد مع الانتظام في سداد قيمة الإيجار بشرط سداد المتأخرات.

6- احتساب الزيادة السنوية المقررة من العام المقبل، تيسيرًا على الشباب المستفيد.

7- استبعاد المستفيدين من المشروع الذين قاموا ببيع الأرض من الباطن.

8-  تحمل المحافظة تكلفة نقل خط الكهرباء.

8 قرارات لآبار الشباب بواحة الداخلة في الوادي الجديد
8 قرارات لآبار الشباب بواحة الداخلة في الوادي الجديد
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