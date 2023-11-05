النيابة تستدعى أسرة طفل توفى إثر سقوطه من الطابق العاشر بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل اثر سقوطه من الطابق العاشر.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لفحص جثة الطفل كما استدعت اسرته لسؤالهم حول ملابسات الوفاة عما اذا كان هناك شبهه جنائية حول الواقعة من عدمه.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 5 سنوات به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي افادوا أنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق العاشر وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.