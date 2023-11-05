كفر الشيخ تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

واصل رؤساء المدن والقرى بكفر الشيخ ،حملة ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ و أراضي أملاك الدولة ، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي ،بأزالة التعديات حفاظاً علي الرقعة الزراعية من الضياع .

وفي سياق متصل ، قام المهندس جمال ساطور ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بتنفيذ، 8 قرارات تعد على مساحة 7 قرارايط و 23 سهم بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية من خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدة ، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وقسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

وقاد أيمن إبراهيم خلف الله بقياده الحملة المكبرة لازاله التعديات على الاراضي الزراعيه بمركز سيدي سالم، حيت تم تنفيذ (٢٠) حالة تعدى على الأرض الزراعية في المهد بمساحة ( ٥٩٢٠) م على مساحة (١ فدان و ٩ قيراط و١٩ سهم ) وبيانها ،(٤) حالات بمساحة ٣٢٠٦ م بقرية القصابى ،(٨) حالات بمساحة ١٣٥٤ م بقرية سدخميس ،واحد حالة بمساحة ١٠٠م بقرية الملاحة.

كما تم تنفيذ (٤) حالات بمساحة ٨٧٠ م بقرية تيدا ،(٣) حالات بمساحة ٣٩٠ م بقرية الحدادي.

وترأس الحملة ،اللواء عبد اللطيف مزروع مساعد مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم ، و نواب رئيس المركز والمدينة ، و رؤساء القرى ،و مسئول الازالات بالمركز والمدينة .

وكان، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية ، مشدداً على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لاى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

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