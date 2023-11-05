إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم،وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوجقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بإتجاه أسيوط، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .