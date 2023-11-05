المدعي العام الأوكراني: مقتل 510 أطفال وإصابة 1143 آخرين

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 01:27 م

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل 510 أطفال وإصابة 1143 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر المكتب - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "أنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1653 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية".. موضحا أن 510 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1143 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن "معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة (دونيتسك) بـ 492 حالة، وتليها خاركييف بـ 304 حالات، وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 132 حالة".

وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن "هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا".