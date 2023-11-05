المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الاولي، برئاسة المستشار ياسر محرم ، وعضوية المستشارين بيشوي النسر جميل، ومجدي محمدهريدي ، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم ، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسمكري لاتهامه بقتل جارة بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال بحي الصوفي فى محافظة الفيوم .



أمر إحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص، أن المتهم "توبه " 28 سنة،ويعمل سمكري ، قتل المجني عليه "رمزي . م .ر "، 25 عاما عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن عقد العزم على قتله.



تفاصيل الواقعه

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة العزب، مأمور قسم الفيوم ثان، بمقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي.



وتبين من التحريات التي قادها المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، تحت إشراف اللواء ياسر حسام أنور، مديرمدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا نشب بين عائلتي السمكري والشرقاوي، بسبب لعب الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول منازل العائلتين لمنع تطور المشاجرة والسيطرة على طرفيها، إذ جرى القبض على المتهمين، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومباشرة التحقيقات.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقتها.