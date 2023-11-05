تحرير عامل وطفل بعد احتجازهما داخل شقة ببولاق الدكرور

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة فى ضبط شخصين لقيامهما بإحتجاز أحد الأشخاص وطفل والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ببولاق الدكرور .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصَين بإحتجاز أحد الأشخاص وطفل عمره 10 سنوات داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدى عليهما بالضرب.

وبالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المجنى عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء إرتكاب الواقعة (نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قاما بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر عملهما برفقتهما فـى مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما إكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما بإحتجاز المجنى عليهما والتعدى عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمان إعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.