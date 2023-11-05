مصدر بالجبلاية يكشف مصير جهاز منتخب 2009

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، حسم قراره بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، الذي كان مرشحا لقيادته نجم الزمالك السابق طارق السيد.



وكشف المصدر ، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة رفض تشكيل منتخب مواليد 2009 في الوقت الحالي، خاصة أنه لن يكون لديه أي إرتباطات رسمية قبل عامين من ألان، لذلك فضل المجلس إرجاء تشكيل الجهاز الفني لهذا الفريق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي سيتولى إدارة شئون الاتحاد عقب إنتهاء فترة ولاية المجلس الحالي في شهر أغسطس المقبل.