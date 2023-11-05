الكرملين: العلاقات بين روسيا وأمريكا وصلت لنقطة الصفر.. ويجب استئناف الحوار بينهما

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 01:21 م

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة الصفر وحتى أقل من نقطة الصفر، مؤكدا ضرورة استئناف الحوار بين البلدين.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات لقناة "روسيا ــ 1" اليوم /الأحد/ - "على الرغم من هذا الوضع للعلاقات بين موسكو وواشنطن، إلا أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار العالمي والاستراتيجي بطريقة أو بأخرى"، لافتا إلى أنه "لا يمكننا بالطبع التسامح عندما يتعلق الأمر بالتدخل في الشؤون الداخلية، وهذا واضح من ردة فعل الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا ترد بما تراه مناسبا على التدخل في شؤونها الداخلية".

وردا على سؤال حول مدى إمكانية التواصل بين قادة بلاده والولايات المتحدة.. أوضح بيسكوف قائلا "لقد حدث هذا الانهيار لأساس العلاقات الروسية الأمريكية بالكامل بمبادرة من الأمريكيين، وسيتعين على رئيس الولايات المتحدة تغيير موقفه في وقت ما واتخاذ موقف أكثر إيجابية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وحينئذٍ ستكون الظروف أكثر ملائمة لمثل هذا التواصل".

وأشار بيسكوف إلى أنه من الممكن إجراء اتصالات بين الرئيسين الروسي والأمريكي برغبة واستعداد متبادلين وبعد استيفاء شروط معينة.. مبينا أن الرئيس بوتين أكد مرارًا أنه مستعد لأي اتصالات من أجل السلام.