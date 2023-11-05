3 طائرات مساعدات من روسيا والكويت تصل مطار العريش لإرسالها إلى غزة

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قبل قليل، بوصول 3 طائرات جديدة من بينهم اثنين من روسيا، والثالثة من الكويت، مُحمَّلة بالمساعدات الطبية والإغاثية إلى مطار العريش، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استقبل مطار العريش الدولي، طائرة مساعدات إنسانية من البحرين، تمهيدًا لنقلها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يعاني حصارًا منذ بدء العملية العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري.

وشهد معبر رفح اليوم دخول 60 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة عبر المعبر الحدودي بين مصر وفلسطين، إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.