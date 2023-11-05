الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى وفاة الخادم جورجيو لابيرا

تحي الكنيسه الكاثوليكيه اليوم ذكري وفاة خادم الله جورجيـو لا بيرا وهو من الرهبنة الفرنسيسكانيةالثالثة العلمانية.

وُلد جورجيو لابيرا في 9 يناير 1904م في بوزالو بمقاطعة راغوزا ، اصله من جزيرة صقلية ، حيث عاش السنوات الأولي من حياته ، ثم انتقل إلى ميسينا في منزل عمه. ونال الشهادة في دبلوم المحاسبة، ثم أكمل تعليمه ، وفى العام التالي حصل أيضا على دبلوم المدرسة الثانوية الكلاسيكية.

والتحق بكلية الحقوق بجامعة ميسينا في فلورنسا وتخرج عام 1926م. فكان يقضي يومه في الصلاة والدراسة. فكان يعيش حسب القيم والإيمان الكاثوليكي.

بدا جورجيو كأستاذ جامعي في جامعات القانون الروماني. فكان كل الشباب يبجلونه فيلتفون حوله ليستمعوا نصائحه لهم. كرس نفسه أيضًا لدراسة "الخلاصة اللاهوتية" للقديس توما، مهتمًا ببنية القانون بأكملها والرؤية اللاهوتية المسيحية. وفى عام 1928م عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا أنضم إلى معهد" المسيح الملك" الذي أسسه الأب أغوستينو غيميلي. وكان أيضا عضو الجمعية التأسيسية، عضو البرلمان الإيطالي، عمدة فلورنسا، ومسئول عن جمعية العدالة والسلام والمحبة.

وانضم أيضا الى الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية. وكرس نفسه للشباب من خلال اللقاءات التكوينية، لتنظيم العمل الكاثوليكي وخاصة في ضواحي فلورنسا، للأعمال الخيرية تجاه الفقراء، حيث كان يجمعهم كل أحد في القداس الالهي الذي أطلق عليه اسم " قداس الفقير" على الرغم من أنه منغمس في أنشطة متعددة، إلا أنه يكشف عن روح تأملية بارزة.

إنه مقتنع تمامًا، أن القوة الدافعة للتاريخ هي الصلاة. هذه هي القناعة التي دفعته إلى الحفاظ على علاقات مستمرة ومكثفة مع المجتمعات المنعزلة. ترتكز روحانيته العلمانية البارزة على هذه الأسس، ويريد أن يكون رسولًا وشاهدًا على محبة الله وصلاحه وحقيقته من خلال العيش في العالم والعمل فيه.

فهو يعرف جيدًا أنه لا يمكن لأي حياة رسولية أن تكون فعالة إذا لم تولد من تجربة داخلية عميقة ومن محادثة يومية مع الله في "خلية القلب". تعاون مع الكاردينال العظيم فلورنس إيليا ديلا كوستا ، في الدفاع عن اليهود. في عام 1939 أسس مجلة "برينسيبي" التي اتخذ فيها موقفًا ضد الطاغية والديكتاتورية والعنصرية والغزو النازي لفنلندا وبولندا. قمعتها الفاشية. وبدا اضطهاد لا بيرا ، وفى 8 سبتمبر 1943م اضطر الى مغادرة فلورنسا . ولكنه عاد في العام التالي. بدأت المرحلة الأكثر سياسية في حياته.

في عام 1946 انتخب نائباً في الجمعية التأسيسية على قائمة الديمقراطيين المسيحيين، وأصبح بمساهمته الثقافية والأخلاقية، وكان أيضًا عضواً من اللجنة المكلفة بصياغة الدستور .وفي عام 1948 أعيد انتخابه نائباً وعين وكيل وزارة للعمل في حكومة دي جاسبري ، كان إلى جانب العمال في النزاعات النقابية المريرة في فترة ما بعد الحرب. في عام 1951 شعر بإلهامه ليكرس نفسه مع التزام خاص بالسلام العالمي، وفي السادس من يناير من ذلك العام، تدخل مع ستالين من أجل السلام في كوريا. في يونيو تم انتخابه رئيسًا لبلدية فلورنسا، وهو المنصب الذي شغله من عام 1951 إلى عام 1957 ومن عام 1961 إلى عام 1965م. وفى تلك السنوات بذل كل جهده لمساعدة المتحاجين والمهمشين وبناء في بناء مدارس ومستشفيات وكنائس، وبناء منازل لكل المشردين، حارب لإعطاء وظيفة لعشرة آلاف عاطل عن العمل. وقد بنى منطقتين جديدتين. بعد تصميمها الداخلي، روجت لفلورنسا بالإضافة إلى مركز سياحي مؤهل، أيضًا في قلب حركة ثقافية وسياسية من أجل السلام والحضارة الإنسانية والمسيحية؛ في عام 1955 قام بتنظيم مؤتمر مع رؤساء وملوك العالم، لإلزامهم بعمل من أجل السلام، ضد خطر التدمير النووي؛ منذ عام 1958 قام بترويج "ندوة البحر الأبيض المتوسط" لإشاعة السلام والتعايش بين المسيحيين واليهود والمسلمين. أصبح حاجًا للسلام من خلال ذهابه إلى موسكو عام 1959م، حيث تحدث إلى مجلس الاتحاد السوفيتي الأعلى دفاعًا عن الانفراج ونزع السلاح؛ في عام 1964 ذهب إلى الولايات المتحدة من أجل قانون الحقوق المدنية للأقليات العرقية. في عام 1965م ذهب الى هانوي للقاء مع المسئولين للمطالبة بالسلام في فيتنام. في عام 1976م قبل مرة أخرى دعوة الديمقراطيين المسيحيين لخوض الانتخابات السياسية في ظل أوضاع داخلية صعبة.

دافع عن الأطفال الذين لم يولدوا بعد وضد الإجهاض وافترض نزع السلاح العام. لكن صحته كانت تتدهور، والآن وتوقفت حياته النشطة؛ ورقد في الرب يوم 5 نوفمبر1977م. تم فتح قضية تطويب لابيرا على مستوى الأبرشية في فلورنسا في عام 1986 وأغلقت في عام 2005. وفي عام 2018، سمح البابا فرانسيس لمجمع قضايا القديسين بإصدار المرسوم المتعلق بالفضائل البطولية لـ "عمدة فلورنسا المقدس".

كلمات البابا فرانسيس التي تم نطقها في عام 2018م عن رجل الله جورجيو لا بيرا

"أصدقائي الأعزاء ، أشجعكم على البقاء على قيد الحياة ونشر ثروة العمل الكنسي والاجتماعي للمبجل جورجيو لا بيرا ؛ ولا سيما شهادته المتكاملة للإيمان ومحبة الفقراء والمهمشين والعمل من أجل السلام وتنفيذ رسالة الكنيسة الاجتماعية والإخلاص الكبير للإرشادات الكاثوليكية. هذه كلها عناصر تشكل رسالة صالحة للكنيسة والمجتمع اليوم، تدعمها الطبيعة النموذجية لأفعاله وأقواله ومثاله ثمين بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في القطاع العام ، والذين هم مدعوون إلى توخي اليقظة تجاه المواقف السلبية التي عرّفها القديس يوحنا بولس الثاني على أنها "هياكل للخطيئة". إنها مجموع العوامل التي تتعارض مع تحقيق الصالح العام واحترام كرامة الإنسان. يستسلم المرء لمثل هذه الإغراءات، على سبيل المثال، عندما يسعى المرء إلى الربح الشخصي أو الجماعي الحصري بدلاً من مصلحة الجميع؛ عندما تسود المحسوبية على العدالة ؛ عندما يؤدي التعلق المفرط بالسلطة في الواقع إلى منع التغيير في الأجيال والوصول إلى المجندين الجدد. كما قال جورجيو لابيرا: "السياسة التزام للإنسانية والقداسة". لذلك فهي طريقة متطلبة لخدمة ومسؤولية المؤمنين العلمانيين، الذي تحتفظ به في خبراتك النقابية المختلفة، يشكل لك "حفنة" من المواهب التي يطلب منك الرب أن تثمرها. لذلك أحثكم على تقدير الفضائل إن ارث الإنسانية والمسيحية التي تشكل جزءًا من الإرث المثالي وكذلك الروحاني للمبجل جورجيو لا بيرا. بهذه الطريقة ستكون قادرًا، في الأراضي التي تعيش فيها، على أن تكون صانعي سلام، ومهندسين للعدالة، وشهود تضامن ومحبة؛ أن تكون خميرة القيم الإنجيلية في المجتمع، ولا سيما في مجال الثقافة والسياسة ؛ ستكون قادرًا على تجديد الحماس لبذل ذاتك للأخرين، ومنحهم الفرح والأمل. اليوم نحتاج إلى "ربيع". نحتاج اليوم أنبياء