ملتقى الشربيني يقدم ندوة عن "أدب المقاومة على وقع محنة غزة"

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 02:00 م

نظم ملتقى الشربيني ندوة بعنوان "أدب المقاومة على وقع محنة غزة " بمشاركة فيه مايناهز الـ ٢٥مبدعا وكاتبا وناقدا وباحثا تناولت التنديد بما تقوم به إسرائيل مدعومة من أميركا ، لابادة الفلسطينيين في غزة ابادة جماعية.

ووجهت الشاعرة امينة عبد الله نقدًا شديدًا لما فعلته حركة حماس كونها بالفعل وضعت مصر في موقف صعب وخطير ، فكل حدود مصر من الجهات الاربعة ( سوريا وليبيا وفلسطين والسودان ) حدود ملتهبة .

كما تساءل الباحث حسام الحداد لماذا القيام بعملية غير مدروسة ، راح ضحيتها عشرات المدنيين ، خلفت الاف القتلى من الفلسطينيين ،واهتمت بتهريب الاسلحة دون ان تهتهم بالماء والدواء والغذاء!وتقريبا كانت الرؤية نفسها لدي القاص هاني منسي، الذي تحدث عن الانقسام الفلسطيني وتأثيرة علي القضية الفلسطينية.

في حين قال الناقد الادبي الدكتور محمد السيد اسماعيل إن أدب المقاومة ظهر بعد نكسة السابع والستين التى بدأ كأنها تحيي الأمل فى روح الأمة العربية بعد انكساره في 67، وكان د.غالى شكرى من أوائل من أشاع هذا المصطلح كوصف لشعراء المقاومة داخل فلسطين المحتلة مثل إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وصولا إلى سميح القاسم ومحمود درويش .

وأضاف أن اتساع مفهوم الحرب والمقاومة يمنح الأدب دوره فى المشاركة ، عندئذ تصبح الكلمة التى تكشف زيف ادعاءات العدو وتوضح معاناة الشعوب تحت الاحتلال ، تصبح هذه الكلمة سلاحا لايقل أهمية عن الأسلحة الحربية وقد شاركت الرواية المصرية فى تحقيق هذا ويمكن أن نذكر منها " أحمد وداود" لفتحى غانم و" شرق النخيل " لبهاء طاهر اللتين كشفتا عنصرية وعدوانية الكيان الصهيونى كما لعب المسرح دورا كبيرا فى الستينيات مثل " اليهودى التائه" ليسرى الجندى ناهيك عن أجيال الشعراء التى قاومت الفساد والاستبداد الداخلى وعدوانية العدو الخارجى. يكون حامل الورد.

وأوضح الشاعر مسعود شومان أن الفلكلور كله مقاومة بكل اساليبه وفنونه وأدواته، فالادب الشعبي حافل بنماذج بديعة من هذه الالوان والفنون ، الشعراء الكبار من بيرم وفؤاد حداد وجاهين قدموا اشعارا مقاومة ، ونوه بالفرق الفنية الشعبية المصرية التي آزرت المقاومة بالبندقية أيام التهجير من مدن القنال بعد نكسة يونيو ٦٧ والتي لعبت بقيادة الكابتن غزالي دورا مهما في حشد المقاومة ودعمها لمواجهة العدوان الصهيوني.

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