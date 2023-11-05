رجال أعمال إسكندرية تجتمع بممثلي البنك المركزي لبحث عدد من التحديات

اجتمع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، مع شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي وعدد من ممثلي البنك المركزي لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة التي تتعلق بالتعاملات البنكية ، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات التى تهم مشروع الإقراض، وتم عرض التحديات وبحث المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة.

من جانبهم، أوضح مسؤولو البنك المركزي، أن البنك يسعى للتوسع في الخدمات الإلكترونية و سينتهي من إتمام استمارة تعريف العميل إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في النصف الأول من العام المقبل، و سيسمح ذلك للمتعاملين فتح حسابات دون الذهاب الى البنك.

ووعد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، بالنظر في الطلبات الخاصة بتقصير مدة وإجراءات الحصول على ائتمان عبر متابعة تلك المؤشرات والعمل على تحسينها، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية توضح أنه قد تم خفض تلك المدة،

و أضاف لقمان ، أنه تم أيضاً الانتهاء من اشتراطات ترخيص البنوك من المستوى الثاني، مما سيساعد على الشمول المالي وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان،

كما وعد ممثلو البنك، بحل مشكلة عدم توافر كروت ميزة التي تواجه مشروع الإقراض أحيانا، وكذلك مشكلة عدم توافر إمكانية التحويلات الالكترونية إلى الكروت في بعض البنوك والتي تحمل مشروع الإقراض أعباء إدارية.