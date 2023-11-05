في ذكراها.. تعرف على الطوباوية الشهيدة ماريا كارميلا فييل

تحي الكنيسه الكاثوليكيه اليوم ذكري وفاه الطوباوية ماريا كارميلا فييل فيراندو العذراء والشهيدة

ولدت ماريا ديل كارمن فييل فيراندو في 27 نوفمبر 1893 في سويكا (فالنسيا)، ونالت سر العماد المقدس بعد يومين من ميلادها في 29 نوفمبر 1893وسميت باسم ماريا لعذراء الكرمل .

واحتفلت بالمناولة الأولي في 24 أبريل 1904 في كنيسة أبرشية سان بيترو أبوستولو. وعملت في مجال الخياطة ، فقامت بتأسيس جمعية علمانية تشارك في الرعاية الرعوية الاجتماعية . فقامت بدراسة على الاجتماع لمساعدة شباب الطبقة العاملة الفقراء .

وعملت بنشاط في النقابات العمالية الكاثوليكية، في عام 1931 أحضرت بعض الراهبات الساليزيانات إلى مدينتها للاهتمام بتعليم الشباب. فكانت مواظبة على حضور القداس اليومي و تقضي وقت طويل ساجدة أمام القربان المقدس ، وتتلو صلاة المسبحة الوردية يومياً. وعملت في جميعات العمل الكاثوليكي التي تقوم بمساعدة الفقراء وزيارة وعلاج المرضي. وأثناء الاضطهاد الديني للكنيسة ورجال الدين واصلت رسالتها وساعدت العديد من الكهنة والرهبان المضطهدين. تم القبض عليها في اليوم الثاني من شهر نوفمبر عام 1936م وتعرضت لتعذيب رهيب بسبب عملها الرعوي ، وبعد أيام قليلة تم إطلاق النار عليها في 5 نوفمبر 1936 في سالير (فالنسيا) وكان عمرها 42 عام .

احتفل البابا القديس يوحنا بولس الثاني بتطويبها في 11 مارس 2001م .