محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة – التقزم ) لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة (100 مليون صحة) بالمدرسة التجريبية المتميزة للغات بشبين الكوم ، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، و محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور سيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية ، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة ، وثريا منصور مدير إدارة شبين الكوم التعليمية .

وتفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة التجريبية المتميزة واطمئن على خط سير الحملة بداية من تسجيل بيانات الطلاب مرورا بقياس الوزن والطول ووصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة ، مؤكداً بحسن معاملة الطلاب والإستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة.



كما وجه المحافظ بإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.



من جانبها أوضحت الدكتوة رشا خضر وكيل وزارة الصحة إلى أن عدد الطلاب المستهدفين(677) ألف و(795) طالب وطالبة بإجمالى ( 1141) مدرسة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى ، مؤكدة أن المبادرة تستهدف مسح شامل لكافة طلاب المرحلة الإبتدائية وذلك من خلال قيام فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة ، وسيتم إجراء التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب ، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية قد نجحت في خفض نسبة الأنيميا لدى الطلاب من 30% إلى 12% مما يساعد على إنشاء جيل بصحة جيدة قادر على مواجهة التحديات.



من جانبه أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

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