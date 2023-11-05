وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزامهم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وشدد “بلينكن” أيضا، على التزام واشنطن باستئناف الخدمات الأساسية في غزة، مجددا التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،يوم الجمعة الماضي في إسرائيل خلال جولته الثانية إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب إلى "هدنة إنسانية" تسمح بإدخال المساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر الذي يواجه وضعا كارثيا.

وبعد هذه الدعوة، أكد بلينكن في تل أبيب أن حل الدولتين هو الطريق "الوحيد" لتسوية النزاع.