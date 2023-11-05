بعد تشغيله تجريبيا.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

بدأت وزارة النقل اليوم التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية " شرق النيل " من محطة المشير إلي محطة العاصمة الإدارية.

وترصد لكم “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية :

-يبلغ طول مونوريل العاصمة الإدارية حوالي 56.5 كم.

-يتكون من 22 محطة .

-التحكم في مسير القطارات من خلال مبني الإدارة والتحكم.

-يتم تنفيذ المونوريل في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ وسائل النقل السككي الأخري.

-يربط مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية بمدينة نصر.

-يتبادل الخدمة في محطة الإستاد في الخط الثالث لمترو الأنفاق.

-يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه في الشوارع المزدحمة والضيقة.

-90 كم/س هي السرعة التصميمية للمونوريل.

-يعمل أتوماتيكيا من خلال وحدة تحكم مركزي .