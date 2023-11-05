ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد تشغيله تجريبيا.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل العاصمة الإدارية
مونوريل العاصمة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت وزارة النقل اليوم التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية " شرق النيل " من محطة المشير إلي محطة العاصمة الإدارية.

 وترصد لكم “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية : 

-يبلغ طول مونوريل العاصمة الإدارية حوالي 56.5 كم.

-يتكون من 22 محطة . 

-التحكم في مسير القطارات من خلال مبني الإدارة والتحكم. 

-يتم تنفيذ المونوريل في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ وسائل النقل السككي الأخري. 

-يربط مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية بمدينة نصر. 

-يتبادل الخدمة في محطة الإستاد في الخط الثالث لمترو الأنفاق. 

-يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه في الشوارع المزدحمة والضيقة.

-90 كم/س هي السرعة التصميمية للمونوريل.

-يعمل أتوماتيكيا من خلال وحدة تحكم مركزي .

وزارة النقل لتشغيل التجريبي مونوريل العاصمة الإدارية شرق النيل محطة المشير