بعد تشغيله تجريبيا.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية

بدأت وزارة النقل اليوم التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية " شرق النيل " من محطة المشير إلي محطة العاصمة الإدارية.
وترصد لكم “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية :
-يبلغ طول مونوريل العاصمة الإدارية حوالي 56.5 كم.
-يتكون من 22 محطة .
-التحكم في مسير القطارات من خلال مبني الإدارة والتحكم.
-يتم تنفيذ المونوريل في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ وسائل النقل السككي الأخري.
-يربط مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية بمدينة نصر.
-يتبادل الخدمة في محطة الإستاد في الخط الثالث لمترو الأنفاق.
-يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه في الشوارع المزدحمة والضيقة.
-90 كم/س هي السرعة التصميمية للمونوريل.
-يعمل أتوماتيكيا من خلال وحدة تحكم مركزي .