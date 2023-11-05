غلق 26 منشأة وضبط 3961 حالة إشغال متنوع في الإسكندرية

‏‎نفذت أحياء منتزة أول وثان وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

‏‎وأسفرت الحملات عن غلق عدد 26 منشأة، والتحفظ على عدد 3961 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1049 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر ب437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

وجاء ذلك بعد تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات المُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدى لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.