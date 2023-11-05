أسوشيتد برس: مصر تعلق إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء الجرحى من غزة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب، بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

وأكدت مصادر رسمية مصرية لـ"رويترز"، أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح مُعلّقة منذ يوم أمس السبت.

كما أكد مصدران أمني وطبي بمصر، أن التعليق جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

وأوضحت المصادر أن القاهرة طلبت من واشنطن تعهداً أمريكياً بضرورة خروج الجرحى إلى أراضيها دون استهدافهم أو ملاحقتهم، رابطة خروجهم عبر سيارات الإسعاف بخروج مزدوجي الجنسية.

كما لفتت إلى أن القاهرة أبلغت الوسطاء أن تعطل خروج الجرحى واستهدافهم سيعطل خروج مزدوجي الجنسية، مطالبة بتعهد أميركي بحل واضح خلال الساعات المقبلة.

كذلك ناشدت مصر وفق المصادر، مناقشة آلية دخول الوقود والمياه إلى قطاع غزة دون أي شروط مسبقة، وأبلغت أمريكا بذلك بشكل عاجل لمنع تعطل المستشفيات.

في حين أشارت مصادر في حركة حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.

