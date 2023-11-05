نهائي الدوري الأفريقي.. الوداد يسيطر على تاريخ المواجهات مع صن داونز

يتربع فريق الوداد المفربى على قمة تاريخ المواجهات بينه وبين فريق صن داونز الجنوب افريقى، وذلك قبل مواجهة الليله.

وتتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "مركب محمد الخامس"، لمتنابعة ذهاب نهائى الدورى الإفريقى، عندما يستضيف فريق الوداد المغربى نظيره صن داونز الجنوب إفريقى.

حيث تقابل الفريقان فى 12 مرة بدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت 4 انتصارات للوداد، مقابل 3 انتصارات لصن داونز، بينما انتهت 5 مواجهات بينهم بالتعادل.

حيث استقر عادل رمزي المدير الفنى لفريق الوداد المغربي، على أدخال بعض التغييرات فى التشكيل المتوقع للفريق، وعلى اثره الدفع بالليبي حمدو الهوني بدلا من منتصر الهتيمي، واشراك الشرقي البحري هجوم الوداد، بدلا من سامبو جونيور.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الوداد كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس.

خط الوسط: يحيى جبران - زكرياء الدراوي - عبد الله حيمود.

خط الهجوم: حمدو الهوني - هشام بوسفيان - الشرقي البحري.

