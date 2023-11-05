محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إسنا وأرمنت، بحضور كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة في محافظة الأقصر، في اطار متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير قري الريف.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها والمشروعات التي يتم العمل بها، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع، استعراض معدلات ونسب تنفيذ المشروعات، وما تم انجازه منها وبحث سبل إزالة اية معوقات قد تؤخر تنفيذ المشروعات، كما تم خلال الإجتماع بحث موقف المجمعات الخدمية الحكومية تمهيداً لافتتاحها قريباً وكذلك بحث موقف المشروعات المنفذة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والشباب والرياضة والكهرباء والغاز الطبيعي والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسعاف والاتصالات والطرق، إلى جانب موقف المجمعات الزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قري مركزي إسنا وأرمنت.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه جاري العمل في العديد من المشروعات المدرجة بقطاعات المرافق والخدمات والتعليم والطرق والاسكان والصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والابنية التعليمية والشباب والرياضة والاتصالات والثقافة والزراعة بالاضافة الي المجمعات الخدمية الـ 13 التي سيتم إنشاؤها في القري لتقدديم الخدمات الحكومية في قرى أرمنت وإسنا، و وكذلك موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تشمل 9631 منزلا وتساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا والمستحقة من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، بجانب المشروعات التنموية الاخرى، وذلك لتحسين جودة الخدمات لاكثر من 600 الف مواطن هم سكان قري المبادرة بمركزي اسنا وارمنت مشددا علي ضرورة اسراع وتيرة العمل في المشروعات وضغط الجداول الزمنية.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، وهدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق مبادرة حياة كريمة ومسؤول المشروعات بالمحافظة، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

WhatsApp Image 2023-11-05 at 11.23.50 AM

WhatsApp Image 2023-11-05 at 11.23.45 AM