نهائي الدوري الأفريقي.. تغييرات في التشكيل المتوقع للوداد أمام صن داونز

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "مركب محمد الخامس"، لمتابعة ذهاب نهائى الدورى الإفريقى، عندما يستضيف فريق الوداد المغربى نظيره صن داونز الجنوب إفريقى.

واستقر عادل رمزي المدير الفنى لفريق الوداد المغربي، على أدخال بعض التغييرات فى التشكيل المتوقع للفريق، وعلى اثره الدفع بالليبي حمدو الهوني بدلا من منتصر الهتيمي، واشراك الشرقي البحري هجوم الوداد، بدلا من سامبو جونيور.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الوداد كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس.

خط الوسط: يحيى جبران - زكرياء الدراوي - عبد الله حيمود.

خط الهجوم: حمدو الهوني - هشام بوسفيان - الشرقي البحري.

