في ذكرى وفاة حسن عابدين.. تعرف على مسيرة أول ممثل أثار الجدل

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسن عابدين، والذى قدم للفن الكثير من الأعمال بين المسرح والتليفزيون والسينما، وظل رهانا فنيا له ثقل فى فترة كبيرة، لما له من حضور وخفة ظل لدى الجمهور، وقدم أعمالا كثيرة لاقت نجاحاً كبيراً، وفى التقرير التالى نقدم لكم أبرز محطات الرحلة الفنية للراحل حسن عابدين..

البداية من المسرح العسكرى

بدأ حياته الفنية من المسرح العسكرى، حيث كان متطوعاً بالجيش المصرى، ومن ذلك الوقت عشق المسرح والفن، إلى أن قدم دور فى مسرحية "نرجس" للنجمه سهير البابلى، والتى قدم من خلالها نجاحاً كبيراً ساهم فى انتشاره، ومنها كانت الانطلاقة الحقيقية لعالم الفن.

نجومية المسرح والدراما

توالت الأعمال الفنية للقدير حسن عابدين، وخاصةً فى المسرح والدراما، وقدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة، مثل مسلسل "أهلا بالسكان، أنا وإنت وبابا فى المشمش، برج الأكابر، رفقاً أيها الأبناء، إلى من يهمه الأمر"، وعلى مستوى المسرح تميز بخفة الظل والحضور، إلى جانب البداية المسرحية على المسرح العسكرى، ليقدم مجموعة من أبرز المسرحيات الناجحة أبرزها "عش المجانين، نرجس، على الرصيف، الرعب اللذيذ".

إثارة الجدل فيلم "درب الهوى"

قدم الفنان حسن عابدين الكثير من الأدوار السينمائية، ولكن يظل فيلم "درب الهوى" محطة لا ينساها الفنان الراحل، حيث أثار الدور الذى قدمه الكثير من الجدل، والذى قدم من خلاله شخصية أحد الشخصيات ذات السلطة والنفوذ، ولكنه كان يتردد على إحدى الاماكن المشبوهة والتى تمارس فيها الرذيلة والدعارة، ويظهر بشخصية مغايره تماماً لشخصية النفوذ والسلطة، ويبحث عن الإهانة من فتيات المكان، ليثير الدور الكثير من الجدل، خاصةً أن تلك الأدوار لم تكن مألوفة فى تلك الفترة.