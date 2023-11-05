استبعاد فتوح وصبحي والزناري من تدريبات الزمالك الجماعية

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة، أنه تم إخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.