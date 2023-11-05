غرفة القاهرة: إعفاء البضائع المخزنة بالموانئ من رسوم الأرضيات لمدة 3 أشهر خطوة جيدة

أشاد عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرار الحكومة إعفاء البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات، ابتداءً من منتصف أكتوبر الماضي ولمدة 3 أشهر.

وقال العطار، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وهو ما يساعد على كبح التضخم الذي تعاني مصر من ارتفاعه حاليا.

جاء قرار وزارة الوزارة للمساهمة في مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع بالسوق المحلية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أنه منذ عام 2019، طبقت مصر إجراءات جمركية فعالة، أسهمت في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

وأكد عبدالفتاح رجب العطار، أن عام 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.