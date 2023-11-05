الثلاثاء.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الطعون على المرشحين للرئاسة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء المقبل 7 نوفمبر الجاري نتائج الطعون على المرشحين في الانتخابات الرئاسية بعد الفصل فيها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح.

وفي يوم 9 نوفمبر يتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بدء الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب وقبول ترشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبدالسند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

اللجنة عرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت يومي 27 و28 أكتوبر موعدا لتقديم الطعون وقيدها بجداول المحكمة الإدارية العليا.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات الفصل في الطعون على المرشحين للرئاسة، اعتبارا من يوم 29 أكتوبر والتي ستعلن نتائجها الثلاثاء.