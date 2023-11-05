أوكرانيا: الجيش الروسي يشن 116 هجوما على إقليم زابوروجيا

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 11:52 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو اليوم /الأحد/ أن الجيش الروسي شن 116 هجومًا على الإقليم الليلة الماضية.

وقال مالاشكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية -:" إن القوات الروسية هاجمت 19 بلدة تابعة للإقليم 116 مرة، ولحسن الحظ ظل المدنيون سالمين"، مضيفا أن الروس نفذوا 102 ضربة مدفعية على بلدات مثل هوليبول وزاليزنيشن ونوفودانيليفكا وبيلوهيريا ومالا توكماشكا وكاميانسكي وستيبوف وبياتيخاتكي ومالي شيرباكي وبريمورسكي، وغيرها من بلدات الخطوط الأمامية.

وتابع:"بالإضافة إلى ذلك، شن الجيش الروسي 10 هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا وتشيرفون ومالينيفكا وروبوتاين وليفادني وبولتافكا وبياتيكاتكي وأربع غارات جوية على أوريكيف وروبوتاين، في حين تلقت السلطات الإقليمية 18 تقريرًا عن الأضرار التي سببتها الهجمات الروسية للمنازل السكنية ومنشآت البنية التحتية".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تحقق تقدما تدريجيا في اتجاه باخموت، بسبب العراقيل التي تضعها القوات الروسية.

وقال أوليه كلاشينكوف المسؤول الصحفي في لواء المدفعية التابع للقوات الأوكرانية: "اعتبارًا من اليوم، نجحنا في صد الهجمات المضادة للروس بنجاح.. لدينا بعض التقدم على الجانب الجنوبي، حيث يوجد خط السكة الحديد.. هناك عدد كبير من المناطق المشجرة التي يتحصن فيها الروس، لكنا نجحنا في طرد قوات روسية والقضاء عليها في بعض المناطق ونتقدم تدريجيًا".