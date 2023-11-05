ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فلسطين: تحريض وزير إسرائيلي على ضرب غزة بالقنبلة النووية يؤكد همجية الاحتلال

وزير التراث الاسرائيلي
وزير التراث الاسرائيلي "عميحاي ألياهو"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات العنصرية الهمجية لوزير التراث الإسرائيلي عمحياي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بـ"قنبلة نووية" وإبادته.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات "إلياهو" إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وتحديدا المذابح التي تُرتكب يوميًا ضد المدنيين في غزة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول بالتحلي بالجرأة وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال والنساء، وعن انتهاكاتها الجسيمة والصادمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 

الخارجية الفلسطينية وزير التراث الاسرائيلي قنبلة نووية الاحتلال الإسرائيلي