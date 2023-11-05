وزير الإنتاج الحربي يلتقي مدير شركة بابيريوس الأسترالية لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز وذلك لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء التعاون القائم مع الشركة الأسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، مضيفاً أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهى إنشاء خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ( مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ) على أن تقوم الشركة الإسترالية بشراء كامل الإنتاج من "الإنتاج الحربي" وكذا تسويقه محلياً وتصديره للخارج .

وأكد مصطفى أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة المتمثلة في إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني تساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة .

من جانبها اكدت هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت على حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى شركات الإنتاج الحربي، مشيدةً بالنشاط الملحوظ للوزارة في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر ، مشيرةً إلى أن الشركة ستقوم بتوريد وتركيب كافة المعدات الخاصة بخط الإنتاج الجديد داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( م/ 200 الحربى ) قريباً جدا وذلك بعد الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز المبنى .

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي لدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتاً إلى أن التعاون مع "بابيريوس إيجيبت" يعد دليلاً على نهج الوزارة في هذا الصدد.